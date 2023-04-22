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Германия вскоре откроет новый балтийский СПГ-терминал на фоне протестов

Германия вскоре откроет новый балтийский СПГ-терминал на фоне протестов

Киев • УНН

 • 809793 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Германия стремится к началу 2024 года открыть терминал СПГ, вызывающий споры, связанный с инфраструктурой ныне несуществующей российской газопроводной сети Nord Stream. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам представителей четырех организаций, официальные лица обсудили план в четверг вечером во время встречи за закрытыми дверями с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.

"Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", - сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материке, где также заканчиваются бездействующие газопроводы "Северного потока".

Представители Всемирного фонда дикой природы, природоохранной группы BUND и организации Environmental Action Germany подтвердили комментарии. Представитель Baltic Sea Resorts также подтвердил слова Хабека.

Министерство экономики заявило в четверг, что правительство закупило простаивающие трубы, принадлежавшие газопроводу "Северный поток - 2" для строительства терминала у острова Рюген.

Дополнение

Германия, крупнейшая экономика Европы, пытается улучшить свою энергетическую безопасность, пока регион восстанавливается после исторического кризиса поставок, вызванного последствиями войны россии в Украине. В прошлом году россия жестко ограничила поставки газа в регион, в частности по газопроводу "Северный поток" в Германию. Позже эта сеть была выведена из строя в результате таинственного взрыва.

Германия в значительной степени полагается на СПГ, чтобы восполнить дефицит энергоснабжения, особенно из-за закрытия в этом месяце последних оставшихся атомных электростанций. Страна открыла три плавучих терминала СПГ, и ожидается, что их станет больше. Однако эти планы были встречены протестами со стороны местных групп из-за экологических проблем, а также с некоторыми многообещающими судебными исками, если балтийский терминал будет реализован.

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