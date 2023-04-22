Німеччина незабаром відкриє новий балтійський ЗПГ-термінал на тлі протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Німеччина прагне до початку 2024 року відкрити термінал ЗПГ, що викликає суперечки, пов'язаний з інфраструктурою нині неіснуючої російської газопровідної мережі Nord Stream. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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За словами представників чотирьох організацій, офіційні особи обговорили план у четвер увечері під час зустрічі за зачиненими дверима з канцлером Олафом Шольцем та міністром економіки Робертом Хабеком.
"Трубопровід буде підключений до існуючої газової інфраструктури в Любміні з весни 2024 року", - сказав Хабек, маючи на увазі точку з'єднання на материку, де також закінчуються бездіяльні газопроводи "Північного потоку".
Представники Всесвітнього фонду дикої природи, природоохоронної групи BUND та організації Environmental Action Germany підтвердили коментарі. Представник Baltic Sea Resorts також підтвердив слова Хабека.
Міністерство економіки заявило в четвер, що уряд закупив труби, що простоювали, що належали газопроводу "Північний потік - 2" для будівництва терміналу біля острова Рюген.
Доповнення
Німеччина, найбільша економіка Європи, намагається покращити свою енергетичну безпеку, поки регіон відновлюється після історичної кризи поставок, спричиненої наслідками війни росії в Україні. Минулого року росія жорстко обмежила постачання газу до регіону, зокрема газопроводом "Північний потік" до Німеччини. Пізніше ця мережа була виведена з ладу внаслідок таємничого вибуху.
Німеччина значною мірою покладається на ЗПГ, щоб заповнити дефіцит енергопостачання, особливо через закриття цього місяця останніх атомних електростанцій, що залишилися. Країна відкрила три плавучі термінали ЗПГ, і очікується, що їх побільшає. Проте ці плани були зустрінуті протестами з боку місцевих груп через екологічні проблеми, а також з деякими багатообіцяючими судовими позовами, якщо балтійський термінал буде реалізований.