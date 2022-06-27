Германия не хочет торпедировать работу в G20 - Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF высказался за сохранение формата G20, куда входит также россия, которая развязала войну против Украины, пишет УНН.
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Несмотря на приглашение россии, канцлер оставляет открытой возможность посетить саммит G20 в ноябре. Понятно, что группа ведущих экономических государств будет продолжать играть "большую роль" и что тесное сотрудничество важно, сказал он.
Именно поэтому, по его словам, Германия не хочет торпедировать работу в G20. Решение об участии в саммите он примет только "незадолго до вылета" и в зависимости от текущей ситуации. Шольц отметил, что принимающая Индонезия пригласила Президента Украины Владимира Зеленского в дополнение к российскому президенту владимиру путину.
Кроме того, по словам Шольца, саммит G7 пока не сможет принять решение о совместной остановке поставок российского золота. По словам канцлера, этот вопрос "также необходимо будет обсудить в Европейском Союзе". "Поэтому это не вопрос, где окончательно решит G7", – добавил канцлер ФРГ.
Однако каждый может рассчитывать на то, что "мы продолжим конкретизировать наши санкции", отметил он.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры стран G7 обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики.