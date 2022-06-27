Німеччина не хоче торпедувати роботу в G20 - Шольц

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Незважаючи на запрошення росії, канцлер залишає відкритою можливість відвідати саміт G20 у листопаді. Зрозуміло, що група провідних економічних держав продовжуватиме відігравати "велику роль" і що тісна співпраця важлива, сказав він.

Саме тому, з його слів, Німеччина не хоче торпедувати роботу в G20. Рішення про участь у саміті він ухвалить лише "незадовго до вильоту" та залежно від поточної ситуації. Шольц зазначив, що приймаюча Індонезія запросила Президента України Володимира Зеленського на додачу до російського президента володимира путіна.

Окрім того, за словами Шольца, саміт G7 поки не зможе ухвалити рішення про спільну зупинку поставок російського золота. За словами канцлера, це питання "також необхідно буде обговорити у Європейському Союзі". "Тому це не питання, де остаточно вирішить G7", - додав канцлер ФРН.

Проте кожен може розраховувати на те, "що ми продовжимо конкретизувати наші санкції", зазначив він.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідери країн G7 занепокоєні економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.