Шольц: лідери країн G7 занепокоєні глобальною економічною кризою

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“Члени країн „Великої сімки“ стурбовані кризою, з якою ми стикаємося — падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, ріст інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок — це чималі проблеми”, — зазначив він.

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Шольц заявив, що відновлення України вимагає величезних фінансових зусиль, це може стати справою поколінь.