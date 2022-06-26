Шольц: лідери країн G7 занепокоєні глобальною економічною кризою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідери країн “Великої сімки” занепокоєні економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Члени країн „Великої сімки“ стурбовані кризою, з якою ми стикаємося — падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, ріст інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок — це чималі проблеми”, — зазначив він.
Нагадаємо
Шольц заявив, що відновлення України вимагає величезних фінансових зусиль, це може стати справою поколінь.