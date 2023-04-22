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Германия массово высылает российских дипломатов. мид рф пообещал "зеркальный" ответ

Киев • УНН

 • 1530128 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. россия ответит на массовую высылку своих дипломатов из Берлина, заявил в субботу российский мид, передает УНН.

Цитата

"Власти Германии приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипмиссий в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений", - говорится в сообщении.

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной было принято решение зеркально отразить высылку немецких дипломатов из россии, а также существенно ограничить максимальное количество сотрудников немецких дипмиссий в нашей стране".

Количество причастных дипломатов не раскрывается.

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Дополнение

Отношения между москвой и Берлином, который ранее был крупнейшим покупателем российской нефти и газа, испортились после того, как россия ввела войска в Украину в феврале 2022 года, а Запад ответил санкциями.

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