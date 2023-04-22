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Німеччина масово висилає російських дипломатів. мзс рф пообіцяло "дзеркальну" відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. росія відповість на масове висилання своїх дипломатів з Берліна, заявило в суботу російське мзс, передає УНН.

Цитата

"Влада Німеччини ухвалила рішення про чергове масове висилання співробітників російських дипмісій у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин", - йдеться у повідомленні.

"В якості реакції на ворожі дії Берліна російською стороною було прийнято рішення дзеркально відобразити висилку німецьких дипломатів з росії, а також суттєво обмежити максимальну кількість співробітників німецьких дипмісій у нашій країні".

Кількість причетних дипломатів не розкривається.

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Доповнення

Відносини між москвою та Берліном, який раніше був найбільшим покупцем російської нафти та газу, зіпсувалися після того, як росія ввела війська до України у лютому 2022 року, а Захід відповів санкціями.

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