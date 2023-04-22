Німеччина масово висилає російських дипломатів. мзс рф пообіцяло "дзеркальну" відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. росія відповість на масове висилання своїх дипломатів з Берліна, заявило в суботу російське мзс, передає УНН.
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"Влада Німеччини ухвалила рішення про чергове масове висилання співробітників російських дипмісій у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин", - йдеться у повідомленні.
"В якості реакції на ворожі дії Берліна російською стороною було прийнято рішення дзеркально відобразити висилку німецьких дипломатів з росії, а також суттєво обмежити максимальну кількість співробітників німецьких дипмісій у нашій країні".
Кількість причетних дипломатів не розкривається.
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Доповнення
Відносини між москвою та Берліном, який раніше був найбільшим покупцем російської нафти та газу, зіпсувалися після того, як росія ввела війська до України у лютому 2022 року, а Захід відповів санкціями.