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Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29

Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29

Киев • УНН

 • 438812 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29 со складов ГДР, передает УНН со ссылкой на SPIEGEL.

Детали

По данным издания, Польша ранее просила разрешить ей поставить самолеты в Украину. Тогда федеральное правительство пообещало принять решение в этот четверг.

В марте Польша уже объявила о поставке в Украину истребителей советского производства МиГ-29, чтобы помочь стране бороться с нападением россии. Однако изначально машины со складов бывшей ГДР не поставлялись.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил от Национальной народной армии (ННА) ГДР. Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Севера в конце марта заявил, что на сегодняшний день польские ВВС имеют около десятка таких. В контрактах на продажу вооружения из Германии обычно оговаривается, что федеральное правительство должно согласиться на возможную дальнейшую передачу.

Эксперт FDP по обороне Маркус Фабер приветствует быстрое решение. «Это правильно, что федеральное правительство не отложило решение, а приняло его в день подачи заявки на экспорт», — объясняет Фабер. «Украинская сторона, безусловно, будет очень довольна такой скоростью».

Правительство продемонстрировало, «что оно способно принимать хорошо взвешенные и в то же время быстрые решения», сказал Фабер. Теперь речь идет о дальнейшем вкладе Германии в укрепление украинских военно-воздушных сил. «Это может быть, например, подготовка украинских пилотов или поставка западных типов самолетов».

Добавим

На прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Четыре из этих самолетов были переданы Киеву "за последние несколько месяцев", сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Еще четыре МиГ-29 "недавно" доставили в соседнюю атакованную россией страну. Кроме того, сейчас готовятся к передаче шесть МиГ-29, сказал Дуда.

Остальные МиГ-29 пока остаются на вооружении вооруженных сил Польши, сказал Дуда. Лишь когда их последовательно заменят на современные истребители, которые Польша уже заказала в Южной Корее и США, эти машины также можно будет оставить Украине. Кроме Польши, четыре МиГ-29 Киеву уже поставила Словакия.

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