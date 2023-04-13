Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

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За даними видання, Польща раніше просила дозволити їй поставити літаки в Україну. Тоді федеральний уряд пообіцяв ухвалити рішення цього четверга.

У березні Польща вже оголосила про поставку в Україну винищувачів радянського виробництва МіГ-29, щоб допомогти країні боротися з нападом Росії. Однак спочатку машини зі складів колишньої НДР не поставлялися.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав від Національної народної армії (НВА) НДР. Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сєвєра наприкінці березня заявив, що на сьогоднішній день польські ВПС мають близько десятка таких. У контрактах на продаж озброєння з Німеччини зазвичай обумовлюється, що федеральний уряд має погодитися на можливу подальшу передачу.

Експерт FDP з оборони Маркус Фабер вітає швидке рішення про затвердження. «Це правильно, що федеральний уряд не відклав рішення, а прийняв його в день подання заявки на експорт», — пояснює Фабер. «Українська сторона, безумовно, буде дуже задоволена такою швидкістю».

Уряд продемонстрував, «що він здатний приймати добре зважені та водночас швидкі рішення», сказав Фабер. Тепер мова йде про подальший внесок Німеччини у зміцнення українських військово-повітряних сил. «Це може бути, наприклад, підготовка українських пілотів або поставка західних типів літаків».

Додамо

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. Чотири з цих літаків було передано Києву "за останні кілька місяців", сказав він після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Ще чотири МіГ-29 "нещодавно" доставили в сусідню атаковану росією країну. Крім того, зараз готуються до передачі шість МіГ-29, сказав Дуда.

Інші МіГ-29 поки залишаються на озброєнні збройних сил Польщі, сказав Дуда. Лише коли їх послідовно замінять на сучасні винищувачі, які Польща вже замовила в Південній Кореї та США, ці машини також можна буде залишити Україні. Крім Польщі, чотири МіГ-29 Києву вже поставила Словаччина.