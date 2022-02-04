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Никто не знает, что будет дальше: эксперт рассказал о том, как повлияла угроза вторжения в Украину на туризм

Киев • УНН

 • 29214 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из-за угрозы вторжения вражеских войск на территорию Украины на рынке туризма наблюдаются перемены. Некоторые украинцы начинают откладывать поездки за границу. При этом, на весенний сезон уже поступают брони, что означает лишь минимальное влияние ситуации на рынок. Такое мнение в комментарии журналисту УНН выразил президент украинской ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич.

Украинцы привыкли к туризму в военных условиях

“Некоторое влияние на туристический поток наших соотечественников за рубеж есть, конечно. К сожалению, нервозность, в некоторых случаях, не добавляет оптимизма нашим гражданам. Но туризм продолжается, и никаких оснований отказаться от предыдущих запланированных поездок без штрафных санкций не наблюдается”, - рассказал эксперт.

Как отмечает специалист, Украина не впервые оказывается в военной ситуации, потому паника сведена к минимальному уровню, и люди продолжают путешествовать. И все же, есть такие граждане, которые “для подстраховки” перенесли поездки за рубеж на весенний сезон до момента, пока ситуация не стабилизируется.

Кроме военного фактора, Рудич также называет новую волну заболеваемости штаммом Omicron, что также вызывает сложность для туризма.

“Конечно, для некоторых есть ограничения, некоторые побаиваются путешествовать на фоне возможной военной угрозы, и откладывают свои поездки. Но это только часть граждан. Другие - наоборот, едут. Все-таки это уже не первый день происходит, и люди привыкли. Ну сейчас еще влияет, конечно, выросшее количество заболеваний коронавирусом штамма Omicron”, - рассказал эксперт.

С другой стороны, добавляет специалист, легкость протекания этой болезни у большинства заболевших говорит о том, что катастрофического влияния на туризм не произошло, так как украинцы легко переносят вирус, и уровень госпитализаций невысок.

Зимой в Украине наблюдается традиционный сезонный спад

Помимо вышеперечисленных факторов, на туризм в Украине сейчас влияет сезонный спад, что наблюдается, и спрос на рынке. Как отмечает Рудич, январь и февраль - не самые популярные туристические месяцы.

“Важно учитывать, что есть сезонный спад. Январь и февраль - не самые популярные туристические месяцы, но в принципе, поток есть. Возможности для отдыха тоже есть”, - отмечает эксперт.

“Сложности, которые есть в стране сейчас - мы уже переживали. Да, все будет зависеть от двух факторов. И если один еще как-то можно спрогнозировать - это волна болезни коронавирусом, то прогноз по второму фактору - по угрозе военного вторжения в Украину - никто дать не может. Но я думаю, что если не будет провокаций на информационном поле, то люди точно привыкнут. Если ситуация не будет меняться в худшую сторону, то на туризм это влиять не должно”, - резюмировал специалист.

Добавим

Тем временем, на фоне паники в Украине наблюдается девальвация гривны. Эксперты отмечают, что ситуация обостряется на фоне угрозы вторжения российских войск на украинскую территорию, однако пока она еще не имеет критическое состояние и не вышла из-под контроля.

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