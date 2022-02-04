Ніхто не знає, що буде далі: експерт розповів про те, як вплинула загроза вторгнення в Україну на туризм

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 50382 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 79555 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 90615 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 118649 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 126367 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111803 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131393 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167121 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179007 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215482 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 194369 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 263334 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 67121 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 38539 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 60761 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 263334 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 194369 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 297684 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 416834 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 668547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 13053 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 60771 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100550 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137956 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162739 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Ніхто не знає, що буде далі: експерт розповів про те, як вплинула загроза вторгнення в Україну на туризм

Ніхто не знає, що буде далі: експерт розповів про те, як вплинула загроза вторгнення в Україну на туризм

Київ • УНН

 • 29215 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Через загрозу вторгнення ворожих військ на територію України на ринку туризму спостерігаються зміни. Деякі українці починають відкладати поїздки за кордон. При цьому, на весняний сезон вже надходять броні, що означає лише мінімальний вплив ситуації на ринок. Таку думку в коментарі журналісту УНН висловив президент Української асоціації туристичних агентств України Антон Рудіч.

Українці звикли до туризму у військових умовах

“Певний вплив на туристичний потік наших співвітчизників за кордон є, звичайно. На жаль, нервозність, у деяких випадках, не додає оптимізму нашим громадянам. Але туризм триває, і жодних підстав відмовитися від попередніх запланованих поїздок без штрафних санкцій не спостерігається", - розповів експерт.

Як зазначає фахівець, Україна не вперше опиняється у військовій ситуації, тому паніка зведена до мінімального рівня, і люди продовжують подорожувати. І все ж, є такі громадяни, які "для підстраховки" перенесли поїздки за кордон на весняний сезон до моменту, поки ситуація не стабілізується.

Окрім військового фактора, Рудіч також називає нову хвилю захворюваності штамом Omicron, що також викликає складнощі для туризму.

"Звичайно, для деяких є обмеження, деякі побоюються подорожувати на тлі можливої військової загрози, і відкладають свої поїздки. Але це лише частина громадян. Інші - навпаки, їдуть. Все-таки це вже не перший день відбувається, і люди звикли. Ну, зараз ще впливає, звичайно, кількість захворювань коронавірусом штаму Omicron, що зросла", - розповів експерт.

З іншого боку, додає фахівець, легкість протікання цієї хвороби у більшості хворих говорить про те, що катастрофічного впливу на туризм не відбулося, адже українці легко переносять вірус, і рівень госпіталізацій невисокий.

Взимку в Україні спостерігається традиційний сезонний спад

Окрім перерахованих вище факторів, на туризм в Україні зараз впливає сезонний спад, що спостерігається, і попит на ринку. Як зазначає Рудіч, січень і лютий - не найпопулярніші туристичні місяці.

"Важливо враховувати, що є сезонний спад. Січень і лютий - не найпопулярніші туристичні місяці, але в принципі, потік є. Можливості для відпочинку теж є", - зазначає експерт.

"Складнощі, які є в країні зараз - ми вже переживали. Так, все буде залежати від двох факторів. І якщо один ще якось можна спрогнозувати - це хвиля захворюваності коронавірусом, то прогноз по другому фактору - по загрозі військового вторгнення в Україну - ніхто дати не може. Але я думаю, що якщо не буде провокацій на інформаційному полі, то люди точно звикнуть. Якщо ситуація не буде змінюватися в гіршу сторону, то на туризм це впливати не повинно", - резюмував фахівець.

Додамо

Тим часом, на тлі паніки в Україні спостерігається девальвація гривні. Експерти відзначають, що ситуація загострюється на тлі загрози вторгнення російських військ на українську територію, проте поки вона ще не має критичний стан і не вийшла з-під контролю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83