Ніхто не знає, що буде далі: експерт розповів про те, як вплинула загроза вторгнення в Україну на туризм

Українці звикли до туризму у військових умовах

“Певний вплив на туристичний потік наших співвітчизників за кордон є, звичайно. На жаль, нервозність, у деяких випадках, не додає оптимізму нашим громадянам. Але туризм триває, і жодних підстав відмовитися від попередніх запланованих поїздок без штрафних санкцій не спостерігається", - розповів експерт.

Як зазначає фахівець, Україна не вперше опиняється у військовій ситуації, тому паніка зведена до мінімального рівня, і люди продовжують подорожувати. І все ж, є такі громадяни, які "для підстраховки" перенесли поїздки за кордон на весняний сезон до моменту, поки ситуація не стабілізується.

Окрім військового фактора, Рудіч також називає нову хвилю захворюваності штамом Omicron, що також викликає складнощі для туризму.

"Звичайно, для деяких є обмеження, деякі побоюються подорожувати на тлі можливої військової загрози, і відкладають свої поїздки. Але це лише частина громадян. Інші - навпаки, їдуть. Все-таки це вже не перший день відбувається, і люди звикли. Ну, зараз ще впливає, звичайно, кількість захворювань коронавірусом штаму Omicron, що зросла", - розповів експерт.

З іншого боку, додає фахівець, легкість протікання цієї хвороби у більшості хворих говорить про те, що катастрофічного впливу на туризм не відбулося, адже українці легко переносять вірус, і рівень госпіталізацій невисокий.

Взимку в Україні спостерігається традиційний сезонний спад

Окрім перерахованих вище факторів, на туризм в Україні зараз впливає сезонний спад, що спостерігається, і попит на ринку. Як зазначає Рудіч, січень і лютий - не найпопулярніші туристичні місяці.

"Важливо враховувати, що є сезонний спад. Січень і лютий - не найпопулярніші туристичні місяці, але в принципі, потік є. Можливості для відпочинку теж є", - зазначає експерт.

"Складнощі, які є в країні зараз - ми вже переживали. Так, все буде залежати від двох факторів. І якщо один ще якось можна спрогнозувати - це хвиля захворюваності коронавірусом, то прогноз по другому фактору - по загрозі військового вторгнення в Україну - ніхто дати не може. Але я думаю, що якщо не буде провокацій на інформаційному полі, то люди точно звикнуть. Якщо ситуація не буде змінюватися в гіршу сторону, то на туризм це впливати не повинно", - резюмував фахівець.

Додамо

Тим часом, на тлі паніки в Україні спостерігається девальвація гривні. Експерти відзначають, що ситуація загострюється на тлі загрози вторгнення російських військ на українську територію, проте поки вона ще не має критичний стан і не вийшла з-під контролю.