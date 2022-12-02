Через Сербию не смогут обойти санкции ЕС против рф - президент страны

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"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, причастных к обходу санкций против российской федерации", - сказал он после встречи с еврокомиссаром Оливером Вергелем.

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Сербия, стремящаяся стать страной-членом ЕС, подверглась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что она официально не ввела санкций против России, с которой у нее крепкие исторические связи’.

Ранее Вучич заявил, что страна может изменить свою позицию по введению санкций против России "только в том случае, если над ней буквально нависнет дамоклов меч".