Через Сербию не смогут обойти санкции ЕС против рф - президент страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не позволит, чтобы его страна стала инструментом для тех, кто хочет обойти санкции ЕС против россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, причастных к обходу санкций против российской федерации", - сказал он после встречи с еврокомиссаром Оливером Вергелем.
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Сербия, стремящаяся стать страной-членом ЕС, подверглась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что она официально не ввела санкций против России, с которой у нее крепкие исторические связи’.
Ранее Вучич заявил, что страна может изменить свою позицию по введению санкций против России "только в том случае, если над ней буквально нависнет дамоклов меч".