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Через Сербию не смогут обойти санкции ЕС против рф - президент страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не позволит, чтобы его страна стала инструментом для тех, кто хочет обойти санкции ЕС против россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, причастных к обходу санкций против российской федерации", - сказал он после встречи с еврокомиссаром Оливером Вергелем.

Добавим

Сербия, стремящаяся стать страной-членом ЕС, подверглась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что она официально не ввела санкций против России, с которой у нее крепкие исторические связи’.

Ранее Вучич заявил, что страна может изменить свою позицию по введению санкций против России "только в том случае, если над ней буквально нависнет дамоклов меч".

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