Сербія не вводитиме санкції проти росії - президент Вучич

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«Сербія може змінити свою позицію щодо запровадження санкцій проти росії лише в тому випадку, якщо над нею буквально нависне дамоклів меч. Зараз це не так», - заявив Вучич журналістам у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Він сказав, що Белград пережив 270 днів «найважчого тиску» у сучасній сербській історії від початку війни в Україні.

«Ніхто не знає краще за мене, тому що ні в кого немає таких прямих контактів у Європі та світі, як у мене. Я краще знаю, як далеко ми можемо зайти», - додав він.

Вучич скасував поїздку до Єгипту та Катару для участі в Паризькому форумі миру цієї п'ятниці та суботи.

Очікується також, що президент Сербії проведе зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем та спеціальним представником блоку по Західних Балканах Мирославом Лайчаком.

Основна мета переговорів – напруженість у відносинах з Косово, яка нещодавно виникла через давню суперечку про номерні знаки.

Додамо

Сербія – єдина країна в Європі, яка не запровадила санкції проти росії.

На Західних Балканах Чорногорія, Північна Македонія, Косово та Албанія приєдналися до ЄС та США, які наклали санкції на росію через війну в Україні.

Сербія досі утримувалася від того, щоб наслідувати їхній приклад, але стикається з зростаючим тиском через свій нейтралітет і небажання вводити санкції проти Москви.