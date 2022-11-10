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Сербія не вводитиме санкції проти росії - президент Вучич

Сербія не вводитиме санкції проти росії - президент Вучич

Київ • УНН

 • 358145 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив, що його країна не запроваджуватиме санкції проти росії через війну, передає УНН.

Цитата

«Сербія може змінити свою позицію щодо запровадження санкцій проти росії лише в тому випадку, якщо над нею буквально нависне дамоклів меч. Зараз це не так», - заявив Вучич журналістам у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Деталі

Він сказав, що Белград пережив 270 днів «найважчого тиску» у сучасній сербській історії від початку війни в Україні.

«Ніхто не знає краще за мене, тому що ні в кого немає таких прямих контактів у Європі та світі, як у мене. Я краще знаю, як далеко ми можемо зайти», - додав він.

Вучич скасував поїздку до Єгипту та Катару для участі в Паризькому форумі миру цієї п'ятниці та суботи.

Очікується також, що президент Сербії проведе зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем та спеціальним представником блоку по Західних Балканах Мирославом Лайчаком.

Основна мета переговорів – напруженість у відносинах з Косово, яка нещодавно виникла через давню суперечку про номерні знаки.

Додамо

Сербія – єдина країна в Європі, яка не запровадила санкції проти росії.

На Західних Балканах Чорногорія, Північна Македонія, Косово та Албанія приєдналися до ЄС та США, які наклали санкції на росію через війну в Україні.

Сербія досі утримувалася від того, щоб наслідувати їхній приклад, але стикається з зростаючим тиском через свій нейтралітет і небажання вводити санкції проти Москви.

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