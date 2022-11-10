Сербия не будет вводить санкции против россии - президент Вучич

Цитата

«Сербия может изменить свою позицию по введению санкций против россии только в том случае, если над ней буквально нависнет дамоклов меч. Сейчас это не так», - заявил Вучич журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Детали

Он сказал, что Белград пережил 270 дней «тяжелейшего давления» в современной сербской истории с начала войны в Украине.

«Никто не знает лучше меня, потому что ни у кого нет таких прямых контактов в Европе и мире, как у меня. Я лучше знаю, как далеко мы можем зайти», – добавил он.

Вучич отменил поездку в Египет и Катар для участия в Парижском форуме мира в эту пятницу и субботу.

Ожидается также, что президент Сербии проведет встречи с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и специальным представителем блока по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

Основная цель переговоров – напряженность в отношениях с Косово, которая недавно возникла из-за давнего спора о номерных знаках.

Добавим

Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против россии.

На Западных Балканах Черногория, Северная Македония, Косово и Албания присоединились к ЕС и США, которые наложили санкции на россию из-за войны в Украине.

Сербия до сих пор воздерживалась от того, чтобы последовать их примеру, но сталкивается с растущим давлением из-за своего нейтралитета и нежелания вводить санкции против Москвы.