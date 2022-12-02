Через Сербію не зможуть обійти санкції ЄС проти рф - президент країни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не дозволить, щоб його країна стала інструментом для тих, хто хоче обійти санкції ЄС проти росії. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були причетні до обходу санкцій проти російської федерації", - сказав він після зустрічі з єврокомісаром Олівером Вергелі.
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Сербія, яка прагне стати країною-членом ЄС, піддалася критиці з боку іноземних дипломатів за те, що вона офіційно не ввела санкцій проти росії, з якою у неї міцні історичні зв’язки.
Раніше Вучич заявив, що країна може змінити свою позицію щодо запровадження санкцій проти росії "лише в тому випадку, якщо над нею буквально нависне дамоклів меч".