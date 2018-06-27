Никто кроме членов не в праве ветировать вступление Украины в НАТО - Столтенберг

"Мы поддерживаем стремление (Грузии и Украины - ред.) к движению к трансатлантической интеграции. Вопрос о членстве будет решен 29 союзниками НАТО вместе с этими двумя странами. Никто другой не вправе вмешиваться или ветировать этот процесс. Вполне неприемлемо, что большие государства, как Россия, пытаются восстановить свои сферы влияния, решая, что должны делать их соседи", - отметил генсек.



Отвечая на вопрос о угрозах для альянса и соседей со стороны России, он не стал отвечать, имеет ли НАТО информацию о разработках Россией нового ядерного оружия, о котором Путин рассказал в рамках послания к Федеральному собранию 1 марта.



"Я не буду вдаваться в подробности, описывая, которые разведданные мы имеем относительно руссийского оружия. Но Москва развивает новые военные возможности, как обычные, так и ядерные, что снижает пороговое значение для использования Россией ядерного оружия в потенциальном конфликте. Очень важно этого избежать" , - подчеркнул он.



По словам генсека, НАТО реагирует на эту проблему, усиливая коллективную оборону.



"Мы повышаем готовность сил и разворачиваем войска в восточной части Альянса - в странах Балтии и Польше, а также в Черноморском регионе. Мы хотим передать четкое сообщение любым потенциальным противникам НАТО, присутствующим там, чтобы защитить всех союзников от любой угрозы. Главная причина, почему мы делаем это - не спровоцировать конфликт, а сохранить мир", - заявил он.



О том, имеет ли НАТО конкретный ответ на новые вызовы Путина, Столтенберг заявил, что альянс не будет отвечать агрессией на агрессию.



"Мы не реагируем танком на танк, ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие. Но, конечно, мы должны убедиться в том, что НАТО адаптируется, когда мы видим более напористую Россию, которая вкладывает значительные средства в новое современное оборудование и желает использовать военную силу против своих соседей ", - отметил Столтенберг.



"Мы это видели в Грузии, мы видим это в Украине. Москва также имеет войска в Молдове без согласия правительства Молдовы. Такая модель развивалась в течение многих лет и требует ответа. Мы не хотим новой "холодной войны". Мы не хотим новой гонки вооружений и не хотим изолировать Россию. Россия - наш сосед, Россия там останеться. Следовательно, для НАТО это есть делом баланса, сочетание того, что мы называем "защита и диалог", - добавил он.



Как сообщал УНН, США сняли введенный администрацией предыдущего президента запрет на предоставление Грузии и Украине военной помощи и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности.