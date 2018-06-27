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Ніхто крім членів Альянсу не в праві ветувати вступ України до НАТО - Столтенберг

Київ • УНН

 • 8618 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. НАТО підтримує прагнення України руху до трансатлантичної інтеграції. Про це в інтерв’ю виданню Deutsche Welle заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає УНН.

"Ми підтримуємо прагнення (Грузії та України - ред.) руху до трансатлантичної інтеграції. Питання про членство буде вирішене 29 союзниками НАТО разом з цими двома країнами. Ніхто інший не в праві втручатися або ветувати цей процес. Цілком неприйнятно, що великі держави, як Росія, намагаються відновити свої сфери впливу, вирішуючи, що повинні робити їхні сусіди", - наголосив Генсек.

Відповідаючи на запитання щодо загроз для альянсу та сусідів з боку Росії, він не став відповідати, чи має НАТО інформацію про розробки Росією нової ядерної зброї, про яку Путін розповів в рамках послання до Федеральних зборів 1 березня.

"Я не буду вдаватись у подробиці, описуючи, які розвіддані ми маємо щодо російської зброї. Але Москва розвиває нові військові можливості, як звичайні, так і ядерні, що знижує порогове значення для використання Росією ядерної зброї в потенційному конфлікті. Надзвичайно важливо цього уникнути", - наголосив він.

За словами генсека, НАТО реагує на цю проблему, посилюючи колективну оборону.

"Ми підвищуємо готовність сил та розгортаємо війська у східній частині Альянсу - в країнах Балтії та Польщі, а також у Чорноморському регіоні. Ми хочемо надіслати чітке повідомлення будь-яким потенційним супротивникам НАТО, присутнім там, щоб захистити всіх союзників від будь-якої загрози. Головна причина, чому ми робимо це - не спровокувати конфлікт, а зберегти мир", - заявив він.

Щодо того, чи має НАТО конкретну відповідь на нові виклики Путіна, Столтенберг заявив, що альянс не відповідатиме агресією на агресію.

"Ми не реагуємо танком на танк, ракетою на ракету, або ядерною зброєю на ядерну зброю. Але, звичайно, ми повинні переконатися в тому, що НАТО адаптується, коли ми бачимо більш напористу Росію, яка вкладає значні кошти в нове сучасне обладнання та бажає використовувати військову силу проти своїх сусідів", - зазначив Столтенберг.

"Ми це бачили в Грузії, ми бачимо це в Україні. Москва також має війська в Молдові без згоди уряду Молдови. Така модель розвивалась протягом багатьох років і потребує відповіді. Ми не хочемо нової "холодної війни". Ми не хочемо нової гонки озброєнь і не хочемо ізолювати Росію. Росія - наш сусід, Росія там залишиться. Отже, для НАТО це є справою балансу, поєднання того, що ми називаємо "захист та діалог", - додав він.

Як повідомляв УНН, США зняли введені адміністрацією попереднього президента заборони на надання Грузії і Україні військової допомоги та допомагають державам поліпшити їх оборонні можливості.

Українські Національні Новини

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