Никакой возможности для коррупционных схем: в Минобороны создадут новую архитектуру закупок
Киев • УНН
Министерство обороны Украины разрабатывает новую систему закупок для предотвращения коррупции, которая координируется с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и имеет целью обеспечить добропорядочность финансовой деятельности.
В Министерстве обороны Украины активно работают над тем, чтобы заработала новая архитектура закупок, которая сделает невозможным любые коррупционные схемы. Об этом во время выступления на Всеукраинском антикоррупционном форуме "Доброчестность - будущее украинской государственности" заявил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков, передает УНН.
Мы координируем работу вместе с Национальным агентством по предотвращению коррупции. Поэтому создали Управление по формированию политики добропорядочности в сфере безопасности и обороны. Также уже на полную работают два наших Агентства (тыла и вооружения). Мы запустили Департамент политики закупок. Он будет координировать финансовую деятельность Агентств, разрабатывать нормативно-правовые акты. Мы строим новую архитектуру закупок без всякой возможности для коррупционных схем
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Заместитель Министра отметил, что Министерство обороны выполняет Государственную антикоррупционную программу. В частности, совместно с НАПК уже готовятся определенные изменения, чтобы учесть ряд факторов безопасности. Они связаны с тем, что Минобороны не может открыто закупать вооружение.
Справочно
"Агентство закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла") занимается всеми тыловыми закупками из бюджета 2024-го года. Особое внимание Агентства - сотрудничество с украинскими предприятиями.
"Агентство оборонных закупок" - это единственное национальное агентство, обеспечивающее централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны.
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Никакой возможности для коррупционных схем: в Минобороны создадут новую архитектуру закупок
Министерство обороны Украины разрабатывает новую систему закупок для предотвращения коррупции, которая координируется с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и имеет целью обеспечить добропорядочность финансовой деятельности.
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