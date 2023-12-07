Никакой возможности для коррупционных схем: в Минобороны создадут новую архитектуру закупок

В Министерстве обороны Украины активно работают над тем, чтобы заработала новая архитектура закупок, которая сделает невозможным любые коррупционные схемы. Об этом во время выступления на Всеукраинском антикоррупционном форуме "Доброчестность - будущее украинской государственности" заявил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков, передает УНН.

Мы координируем работу вместе с Национальным агентством по предотвращению коррупции. Поэтому создали Управление по формированию политики добропорядочности в сфере безопасности и обороны. Также уже на полную работают два наших Агентства (тыла и вооружения). Мы запустили Департамент политики закупок. Он будет координировать финансовую деятельность Агентств, разрабатывать нормативно-правовые акты. Мы строим новую архитектуру закупок без всякой возможности для коррупционных схем - отметил Дмитрий Клименков.

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Заместитель Министра отметил, что Министерство обороны выполняет Государственную антикоррупционную программу. В частности, совместно с НАПК уже готовятся определенные изменения, чтобы учесть ряд факторов безопасности. Они связаны с тем, что Минобороны не может открыто закупать вооружение.

Справочно

"Агентство закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла") занимается всеми тыловыми закупками из бюджета 2024-го года. Особое внимание Агентства - сотрудничество с украинскими предприятиями.

"Агентство оборонных закупок" - это единственное национальное агентство, обеспечивающее централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны.

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