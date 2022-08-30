Нидерланды настаивают на запрете въезда в ЕС россиянам

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«С одной стороны, вы хотите межличностного контакта, и вы также хотите сделать разницу между государством россия и российскими гражданами. Но в то же время мы видим, что, безусловно, большинство людей, которые приезжают сюда - это богатые россияне, которые часто имеют связи с режимом», - заявил он.

Детали

Министр надеется, что на встрече с коллегами ЕС удастся прийти к единому решению. Он добавил, что это необходимо сделать, ведь россияне, имеющие визу в страну ЕС, также могут посещать с ней остальные государства-члены.

«В Европе мы будем выступать за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы. Мы четко различаем туристические визы и другие визы», - подчеркнул министр.

Так, Хукстра отметил, что другими категориями являются, например, визы для обучения, посещения семьи, для беженцев или для долгосрочного проживания.

Дополнение

Финляндия настаивала на запрете въезда российских туристов в Европейский Союз во время встречи на самом высоком уровне с другими странами Северной Европы и Германией в понедельник.