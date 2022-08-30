Нідерланди наполягають на забороні в'їзду до ЄС росіянам

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«З одного боку, ви хочете міжособистісного контакту, і ви також хочете зробити різницю між державою росія та російськими громадянами. Але водночас ми бачимо, що безумовно більшість людей, які приїжджають сюди - це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом», - заявив він.

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Міністр сподівається, що на зустрічі з колегами ЄС вдасться дійти єдиного рішення. Він додав, що це необхідно зробити, адже росіяни, які мають візу до країни ЄС, також можуть відвідувати з нею решту держав-членів.

«У Європі ми будемо виступати за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми чітко розрізняємо туристичні візи та інші візи», - наголосив міністр.

Так, Хукстра зазначив, що іншими категоріями є, наприклад, візи для навчання, відвідування родини, для біженців або для довгострокового проживання.

Доповнення

Фінляндія наполягала на забороні в'їзду російських туристів до Європейського Союзу під час зустрічі на найвищому рівні з іншими країнами Північної Європи та Німеччиною у понеділок.