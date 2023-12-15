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Нидерланды обещают поддержку энергетическому сектору Украины в условиях войны

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 21:20  •  35065 просмотра

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Нидерланды обязуются поддерживать энергетический сектор Украины с акцентом на устойчивую энергетику и децентрализацию после встречи, на которой голландские чиновники высоко оценили украинских энергетиков и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Нидерланды пообещали поддерживать энергетический сектор Украины Украины, а также выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в вопросах устойчивой энергетики и децентрализации генерации. Об этом со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова сообщили в пресс-службе энергетического ведомства, передает УНН.

Украина имеет высокий потенциал развития энергетической отрасли. Мы не ждем завершения войны и уже работаем над проектами, которые позволят усилить устойчивость и гибкость нашей энергосистемы. Учитывая успешную политику по отказу Нидерландов от ископаемого топлива и значительное увеличение мощностей ВИЭ, мы предлагаем участвовать в проектах в Украине -  в солнечной, ветровой генерации. В то же время украинские специалисты, получившие чрезвычайный опыт в условиях военных вызовов, могут поделиться с нидерландской стороной своими знаниями. 

- отметил Ярослав Демченков.

Детали

Свое заявление Демченков сделал после встречи с делегацией Королевства Нидерландов во главе с министром внешней торговли и сотрудничества в области развития страны Джеффри ван Лёвеном. Встреча состоялась в Украине на одном из энергетических объектов, который был поврежден во время во время российских атак. 

Джеффри ван Лёвен после ознакомления с работой украинских энергетиков выразил восхищение их работой и устойчивостью. Он также поздравил Украину с решением Европейского Совета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув перспективы полной интеграции украинского и европейских энергетических рынков. 

Заместитель министра энергетики Украины также ознакомил гостя с состоянием добычи природного газа в Украине. Демченков очертил перспективы привлечения нидерландских трейдеров к хранению природного газа в украинских подземных газовых хранилищах. Кроме этого, он обратился к нидерландской стороне с предложением взять нашу страну в учебную программу переквалификации работников нефтегазовой и угольной отрасли для работы в сфере ВИЭ.

Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины06.12.23, 11:31 - [views_0]

Демченков поблагодарил Нидерланды за уже предоставленную украинскому энергетическому сектору помощь. В частности, он выразил благодарность за содействие в восстановлении и ремонте энергетической инфраструктуры. Отметим, что Нидерланды выделили около 650 миллионов евро на поддержку насущных потребностей Украины (из них более 120 миллионов - на энергетику) и направили 84 партии гуманитарной помощи общим объемом более 1 000 единиц энергетического оборудования.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Нідерланди обіцяють підтримку енергетичному сектору України в умовах війни
The Netherlands promises support for Ukraine's energy sector in times of war
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