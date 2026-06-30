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Нидерланды инвестируют в дроны и ИИ из-за угрозы длительного противостояния с Россией

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Минобороны Нидерландов меняет подход к развитию армии, делая ставку на беспилотники и ИИ. Страна планирует инвестировать дополнительные 20 миллиардов евро в оборону до 2035 года.

Нидерланды инвестируют в дроны и ИИ из-за угрозы длительного противостояния с Россией

Министерство обороны Нидерландов меняет подход к развитию вооруженных сил, делая ставку на беспилотники, искусственный интеллект и кибербезопасность из-за подготовки России к длительному противостоянию с Европой. Об этом говорится в опубликованном оборонном документе, который представили в понедельник на авиабазе Гилзе-Риен, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что Вооруженные силы должны быть "фундаментально структурированы иначе, чем раньше", а Министерство обороны подчеркивает необходимость "изменения в мышлении и действиях".

Война в Украине, по оценке ведомства, показала, что большинство потерь наносят именно беспилотники. Поэтому новым принципом станет подход: "беспилотные, где это возможно, пилотируемые, где необходимо". Планируется, что в течение пяти лет более половины оперативных задач будут выполнять беспилотные системы.

Нидерланды планируют увеличить оборонные расходы

По данным нидерландских разведывательных служб, Россия готовится к длительной конфронтации с Европой. В худшем сценарии, после завершения войны против Украины, Москва может начать "ограниченную войну" против одной из стран-членов НАТО.

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Правительство Нидерландов также планирует поэтапно инвестировать дополнительные 20 миллиардов евро в оборону до 2035 года, чтобы достичь нового целевого показателя НАТО – расходов на оборону на уровне 3,5% ВВП.

В то же время конкретные суммы, которые направят на производство и разработку беспилотников, пока не разглашаются. Они станут частью будущих бюджетных переговоров и должны быть одобрены парламентом.

В документе также подчеркивается, что, помимо России, все большего внимания требует политика Китая. Кроме того, правительство отмечает, что уже нельзя автоматически рассчитывать на США как на неизменного гаранта безопасности Европы.

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Степан Гафтко

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