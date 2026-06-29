Глава МИД Эстонии назвал падение украинских дронов на территории НАТО приемлемой ценой за удары по рф

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что случайное падение украинских беспилотников на территории стран НАТО — это цена, которую стоит заплатить за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов и военных баз. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в последние месяцы Киев значительно увеличил количество ракетных и беспилотных ударов большой дальности по целям на территории России, иногда поражая объекты за сотни километров от линии фронта в Украине.

В ответ Россия усилила применение средств радиоэлектронной борьбы и других контрмер, из-за чего некоторые украинские беспилотники — особенно те, что были направлены на балтийский порт Санкт-Петербург, — сбивались с курса и взрывались на территории стран НАТО.

"Конечно, мы не рады таким инцидентам, — сказал Financial Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. — Но мы не говорим Украине прекратить это".

"Это удар по жизненно важной артерии Путина".

В соседней Латвии политический скандал из-за реакции властей на падение беспилотников в прошлом месяце помог привести к распаду коалиционного правительства.

Дополнение

Эстония — самая северная из стран Балтии и ближайшая к Санкт-Петербургу — также неоднократно фиксировала падение украинских беспилотников на своей территории. На прошлой неделе на эстонском поле был найден неразорвавшийся украинский беспилотник с боевой частью весом 5 кг.

В этом году украинские беспилотники также падали на территории Литвы и Финляндии.

По словам Цахкны, российские обвинения в том, что страны Балтии якобы напрямую причастны к этим ударам и позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для их осуществления, являются "абсурдными" и свидетельствуют об отчаянии Кремля.

"Мы знаем, что за последние два с половиной месяца тон окружения Путина изменился... Он уже не такой оптимистичный. Главная причина — экономика, ведь эти удары в глубоком тылу наносят ей серьезный ущерб".

В Украине эту кампанию часто называют в социальных сетях "глубокими санкциями", и Цахкна выразил свое восхищение таким названием.

По словам министра, Кремль выглядит "глубоко обеспокоенным" этими ударами, особенно из-за угрозы экспорту через Балтийское море, который имеет большое экономическое значение. До 60% экспортируемой российской нефти проходит через узкий Финский залив.

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Тем временем дефицит топлива стал привычным явлением во многих регионах России. Недавние удары беспилотников по нефтяным объектам в Санкт-Петербурге и Москве стали серьезным ударом по репутации Кремля, подорвав его авторитет внутри страны.

Впрочем, по мнению Цахкны, пока преждевременно считать, что Путин готов к переговорам. Скорее всего, российский президент лишь еще больше углубится в собственные стратегические ошибки.

Он также отметил, что последние попытки европейских стран наладить диалог с Россией являются ошибочными.

"Путин уже в течение последнего месяца пытается втянуть Европу в переговоры. Это нужно ему, чтобы выиграть время. Использовать Европу как возможность выиграть время. Разделить нас".

По словам Цахкны, Кремль стремится сделать европейские государства не союзниками Украины, а "посредниками" в переговорах.

"Вероятно, в Европейском Союзе найдется много стран, которые выступят против дальнейшего давления на Россию (при таких обстоятельствах), потому что скажут: "Если продолжаются переговоры, а мы являемся посредниками, то должны быть нейтральными". Они будут говорить: "Мир уже близко", "вот-вот будет заключено соглашение"".

"Это лишь оправдание. И это очень опасный путь".

Цахкна также считает неуместными дискуссии внутри ЕС о том, кто мог бы представлять Союз на потенциальных переговорах с Россией.

"Прежде чем Европа решит, кто будет представлять нас, мы должны сначала договориться о главном послании, а уже потом обсуждать вопрос того, кто именно будет его доносить".

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