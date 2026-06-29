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Глава МИД Эстонии назвал падение украинских дронов на территории НАТО приемлемой ценой за удары по рф

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что случайное падение украинских беспилотников на территории НАТО является приемлемой ценой за уничтожение российских НПЗ и военных баз. Он подчеркнул, что Эстония не просит Украину прекратить такие удары.

Глава МИД Эстонии назвал падение украинских дронов на территории НАТО приемлемой ценой за удары по рф

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что случайное падение украинских беспилотников на территории стран НАТО — это цена, которую стоит заплатить за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов и военных баз. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в последние месяцы Киев значительно увеличил количество ракетных и беспилотных ударов большой дальности по целям на территории России, иногда поражая объекты за сотни километров от линии фронта в Украине.

В ответ Россия усилила применение средств радиоэлектронной борьбы и других контрмер, из-за чего некоторые украинские беспилотники — особенно те, что были направлены на балтийский порт Санкт-Петербург, — сбивались с курса и взрывались на территории стран НАТО.

"Конечно, мы не рады таким инцидентам, — сказал Financial Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. — Но мы не говорим Украине прекратить это".

"Это удар по жизненно важной артерии Путина".

В соседней Латвии политический скандал из-за реакции властей на падение беспилотников в прошлом месяце помог привести к распаду коалиционного правительства.

Дополнение

Эстония — самая северная из стран Балтии и ближайшая к Санкт-Петербургу — также неоднократно фиксировала падение украинских беспилотников на своей территории. На прошлой неделе на эстонском поле был найден неразорвавшийся украинский беспилотник с боевой частью весом 5 кг.

В этом году украинские беспилотники также падали на территории Литвы и Финляндии.

По словам Цахкны, российские обвинения в том, что страны Балтии якобы напрямую причастны к этим ударам и позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для их осуществления, являются "абсурдными" и свидетельствуют об отчаянии Кремля.

"Мы знаем, что за последние два с половиной месяца тон окружения Путина изменился... Он уже не такой оптимистичный. Главная причина — экономика, ведь эти удары в глубоком тылу наносят ей серьезный ущерб".

В Украине эту кампанию часто называют в социальных сетях "глубокими санкциями", и Цахкна выразил свое восхищение таким названием.

По словам министра, Кремль выглядит "глубоко обеспокоенным" этими ударами, особенно из-за угрозы экспорту через Балтийское море, который имеет большое экономическое значение. До 60% экспортируемой российской нефти проходит через узкий Финский залив.

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Тем временем дефицит топлива стал привычным явлением во многих регионах России. Недавние удары беспилотников по нефтяным объектам в Санкт-Петербурге и Москве стали серьезным ударом по репутации Кремля, подорвав его авторитет внутри страны.

Впрочем, по мнению Цахкны, пока преждевременно считать, что Путин готов к переговорам. Скорее всего, российский президент лишь еще больше углубится в собственные стратегические ошибки.

Он также отметил, что последние попытки европейских стран наладить диалог с Россией являются ошибочными.

"Путин уже в течение последнего месяца пытается втянуть Европу в переговоры. Это нужно ему, чтобы выиграть время. Использовать Европу как возможность выиграть время. Разделить нас".

По словам Цахкны, Кремль стремится сделать европейские государства не союзниками Украины, а "посредниками" в переговорах.

"Вероятно, в Европейском Союзе найдется много стран, которые выступят против дальнейшего давления на Россию (при таких обстоятельствах), потому что скажут: "Если продолжаются переговоры, а мы являемся посредниками, то должны быть нейтральными". Они будут говорить: "Мир уже близко", "вот-вот будет заключено соглашение"".

"Это лишь оправдание. И это очень опасный путь".

Цахкна также считает неуместными дискуссии внутри ЕС о том, кто мог бы представлять Союз на потенциальных переговорах с Россией.

"Прежде чем Европа решит, кто будет представлять нас, мы должны сначала договориться о главном послании, а уже потом обсуждать вопрос того, кто именно будет его доносить".

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Ольга Розгон

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