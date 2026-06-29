"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса
Киев • УНН
Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что реальность отличается от риторики кремля, поскольку россия не достигла ни одной стратегической цели за более чем четыре года войны. Он иронично назвал путина "победителем" после его заявлений о захвате всего востока и юга Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высмеял очередные "победные" фантазии российского диктатора владимира путина. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Как отметил Тихий, реальность кардинально отличается от риторики кремля. российский диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывая на быструю победу, однако за более чем четыре года не достиг ни одной из своих стратегических целей.
Ну, просто победитель
Контекст
владимир путин на съезде "единой россии" заявил о цели захвата всего Донбасса и "новороссии", то есть, всего востока и юга Украины. Он также заявил, что Украина якобы "заплатит" за операцию в курской области потерей территорий в так называемой буферной зоне.
В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что слова путина о 10 км до Сум являются ложью.
Напомним
путин без доказательств заявил, что Киев отступает по всей линии фронта и перешел к терроризму. Он также пообещал вывести экономику рф на новый уровень и решить демографические проблемы.