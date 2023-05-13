Ночная атака "шахедами": в ГСЧС сообщили о повреждении жилого дома в Киевской области

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"Относительно Киевской области. В результате падения беспилотного летательного аппарата, я так понимаю сбития, там поврежден один из жилых домов", - сказал Хорунжий.

Напомним

В небе над Украиной в ночь на 13 мая уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.