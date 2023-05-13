Нічна атака "шахедами": у ДСНС повідомили про пошкодження житлового будинку на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Під час ворожої атаки дронами-камікадзе типу Shahed у ніч на 13 травня у Київській області є пошкодження житлового будинку, повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Щодо Київської області. Внаслідок падіння безпілотного літального апарата, я так розумію збиття, там пошкоджено один з житлових будинків", - сказав Хорунжий.
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У небі над Україною у ніч на 13 травня знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.