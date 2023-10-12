Ночная атака рф на Украину: на Харьковщине "шахеды" повредили газотранспортную инфраструктуру - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска в ночь на 12 октября нанесли удар дронами по украинским городам. На Харьковщине из-за атаки беспилотниками типа Shahed повреждена газотранспортная инфраструктура. Из-за боевых действий без света остались 8 областей.Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.
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«Ночью враг нанес очередной удар дронами. На Харьковщине зафиксировано повреждение газотранспортной инфраструктуры. В частности повреждена промплощадка газораспределительной станции (ГРС), которая питает ТЭЦ. Также зафиксировано падение обломков сбитого дрона на территории промплощадки другой ГРС города, характер повреждений уточняется. Пожары на обоих объектах локализованы, работа ГРС не прекращалась. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за падения обломков дрона повреждена линия электропередачи 6 кВ в Одесской области, есть обесточенные потребители. Сейчас ведутся ремонтные работы, указали в Минэнерго.
Ситуация в прифронтовых областях
Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине обесточивались почти 700 абонентов, на Днепропетровщине – 1,4 тыс. абонентов. Сейчас, как сообщается, все запитаны.
На Херсонщине в результате обстрелов обесточены 6,7 тыс. потребителей, на Харьковщине – 6,2 тыс. потребителей.
Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
Генерация
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей, указали в ведомстве.
Также энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.
Ситуация в регионах
Из-за технологических нарушений обесточивались в Запорожской области 14,6 тыс. потребителей, в Кировоградской области – почти 600 потребителей. Все были запитаны.
Кроме того, на Сумщине в результате технарушений остаются без света 3 населенных пункта. Бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Последствия подрыва дамбы каховской ГЭС
В Херсоне после наводнения остаются обесточенными 1,7 тыс. потребителей.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. Сейчас он составляет 15,74 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в ведомстве.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 1244 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 387,00 МВт*ч.