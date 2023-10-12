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Нічна атака рф на Україну: на Харківщині "шахеди" пошкодили газотранспортну інфраструктуру – Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 12 жовтня завдали удару дронами по українських містах. На Харківщині через атаку безпілотниками типу Shahed пошкоджена газотранспортна інфраструктура. Через бойові дії без світла залишились 8 областей. Про це повідомила у четвер пресслужба Міненерго, пише УНН.

Цитата

«Вночі ворог завдав чергового удару дронами. На Харківщині зафіксовано пошкодження газотранспортної інфраструктури. Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється. Пожежі на обох об'єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася. Загиблих і постраждалих немає», - йдеться у повідомлені.

Крім того, через падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі 6 кВ в Одеській області, є знеструмлені споживачі. Наразі ведуться ремонтні роботи, вказали в Міненерго.

Ситуація у прифронтових областях

Через ворожі обстріли на Миколаївщині знеструмлювалися майже 700 абонентів, на Дніпропетровщині – 1,4 тис. абонентів. Наразі, як повідомляється, всіх заживлено.

На Херсонщині внаслідок обстрілів знеструмлено 6,7 тис. споживачів, на Харківщині – 6,2 тис. споживачів.
Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Генерація

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, вказали у відомстві.

Також енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Ситуація у регіонах

Через технологічні порушення знеструмлювалися в Запорізькій області 14,6 тис. споживачів, у Кіровоградській області – майже 600 споживачів. Усіх було заживлено.

Крім того, на Сумщині внаслідок техпорушень залишаються без світла 3 населені пункти. Бригади працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки підриву дамби каховської ГЕС

У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 1,7 тис. споживачів.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС. Наразі він становить 15,74 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у відомстві.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1244 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 387,00 МВт*год.

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