Ночная атака рф на Кривой Рог: под завалами могут быть еще 5 человек

Цитата

"Пять тех, кто под завалами, это на другом объекте, это не в многоэтажке. Спасательная операция продолжается на двух объектах - там, где есть завалы", - сказал Вилкул.

По его словам, из-за вражеского удара досталось, в частности, складу с продуктами питания.

Детали

Среди 25 раненых – десять в тяжелом состоянии, еще трое – в крайне тяжелом, уточнил он.

Локализация пожаров на местах уже закончилась, продолжается разбор завалов. Всего по городу было пять попаданий.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами. Известно о 6 погибших и 25 раненых.