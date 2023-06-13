Ночная атака рф на Кривой Рог: под завалами могут быть еще 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Под завалами после ракетного удара российских войск по Кривому Рогу ночью могут быть пять человек, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в эфире Радио Свобода, передает УНН.
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"Пять тех, кто под завалами, это на другом объекте, это не в многоэтажке. Спасательная операция продолжается на двух объектах - там, где есть завалы", - сказал Вилкул.
По его словам, из-за вражеского удара досталось, в частности, складу с продуктами питания.
Детали
Среди 25 раненых – десять в тяжелом состоянии, еще трое – в крайне тяжелом, уточнил он.
Локализация пожаров на местах уже закончилась, продолжается разбор завалов. Всего по городу было пять попаданий.
Дополнение
В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами. Известно о 6 погибших и 25 раненых.