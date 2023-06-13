Нічна атака рф на Кривий Ріг: під завалами можуть бути ще 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під завалами після ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вночі можуть бути п'ятеро людей, повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в етері Радіо Свобода, передає УНН.
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"П'ять тих, хто під завалами, це на іншому об'єкті, це не в багатоповерхівці. Рятувальна операція триває на двох об'єктах - там, де є завали", - сказав Вілкул.
З його слів, через ворожий удар дісталося, зокрема, складу з продуктами харчування.
Деталі
Серед 25 поранених – десять у важкому стані, ще троє – у вкрай важкому, уточнив він.
Локалізація пожеж на місцях уже закінчилась, триває розбір завалів. Загалом по місту було п'ять влучань.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф вночі поцілила в житлову п'ятиповерхівку. Ворог атакував крилатими ракетами. Відомо про 6 загиблих та 25 поранених.