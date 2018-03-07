Ничья с "Порту" позволила "Ливерпулю" пробиться в четвертьфинал ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На стадионе “Энфилд” в Ливерпуле одноименная команда принимала португальский “Порту” в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
В первые части стоит отметить две возможности для взятия ворот в исполнении Садио Мане. Представитель “Ливерпуля” сначала не прислал мяч в ворота, когда в прыжке замыкал прострел партнера. Затем африканец попал в штангу.
После перерыва у “Порту” лучший удар организовал нападающий Мажид — кипер перевел мяч на угловой. Зато вратарь “Порту” Касильяс совершил сейв после удара головой с ближней дистанции Ингса — 0:0.
Заметим, что благодаря победе в первой встрече 5:0 дальше борьбу за трофей продолжит “Ливерпуль”.
Напомним, что также путевку в четвертьфинал завоевал “Реал”.