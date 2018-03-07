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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51165 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54713 просмотра

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15:15 • 101323 просмотра

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Ничья с "Порту" позволила "Ливерпулю" пробиться в четвертьфинал ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 9614 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. На стадионе “Энфилд” в Ливерпуле одноименная команда принимала португальский “Порту” в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

В первые части стоит отметить две возможности для взятия ворот в исполнении Садио Мане. Представитель “Ливерпуля” сначала не прислал мяч в ворота, когда в прыжке замыкал прострел партнера. Затем африканец попал в штангу.

После перерыва у “Порту” лучший удар организовал нападающий Мажид — кипер перевел мяч на угловой. Зато вратарь “Порту” Касильяс совершил сейв после удара головой с ближней дистанции Ингса — 0:0.

Заметим, что благодаря победе в первой встрече 5:0 дальше борьбу за трофей продолжит “Ливерпуль”.

Напомним, что также путевку в четвертьфинал завоевал “Реал”.

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