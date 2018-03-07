Нічия з "Порту" дозволила "Ліверпулю" пробитися до чвертьфіналу ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На стадіоні “Енфілд” у Ліверпулі однойменна команда приймала португальський “Порту” в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
У перші частині варто відмітити дві нагоди для взяття воріт у виконанні Садіо Мане. Представник “Ліверпуля” спочатку не надіслав м’яч у ворота, коли у стрибку замикав простріл партнера. Потім африканець поцілив у стійку.
Після перерви у “Порту” найкращий удар організував нападник Мажида — кіпер перевів м’яч на кутовий. Натомість воротар “Порту” Касільяс здійснив сейв після удару головою з ближньої дистанції Інгса — 0:0.
Зауважимо, що завдяки перемозі в першій зустрічі 5:0 далі боротьбу за трофей продовжить “Ліверпуль”.
Нагадаємо, що також путівку до чвертьфіналу здобув “Реал”.