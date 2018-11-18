Ничья против Италии привела к триумфу Португалии в группе Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На стадионе “Джузеппе Меацца” в Милане состоялся центральный поединок соревновательного дня Лиги наций — Италия повела борьбу с Португалией, передает корреспондент УНН.
Первый острый момент в баталии создал Инсинье. Футболист “Наполи” решился на дальний выстрел с которым с трудом справился Патрисиу. Кипер отбил мяч немного в сторону, а Иммобиле был ложным на добивании.
Интересную комбинацию создали гости на 74 минуте, когда Канселу обыграл оппонента с правой бровки, ворвался в штрафную и отпасовал на Марио, однако мяч прошел над перекладиной. Впоследствии Вилльям Карвалью нанес мощный выстрела с левой, но выручил хозяев Доннарумма — 0:0.
Примечательно, что итальянцы провели заключительный матч нынешнего турнира и с 5 очками заняли 2 место. Зато Португалия еще сыграет с поляками, но с 7 очками досрочно стала победителем данной группы. Поляки понизились в Дивизионе.