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Нічия проти Італії призвела до тріумфу Португалії у групі Ліги націй

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. На стадіоні “Джузеппе Меацца” в Мілані відбувся центральний поєдинок змагального дня Ліги націй — Італія повела боротьбу з Португалією, передає кореспондент УНН.

Перший гострий момент у баталії створив Лоренцо Інсіньє. Футболіст “Наполі” наважився на дальній постріл з яким із труднощами впорався Патрісіу. Кіпер відбив м’яч трохи в бік, а Чіро Іммобіле був хибним на добиванні.

Цікаву комбінацію створили гості на 74 хвилині, коли Канселу обіграв опонента з правої бровки, увірвався до штрафної і відпасував на Маріо, проте м’яч пройшов над поперечиною. Згодом Вілльям Карвалью завдав потужного пострілу з лівої, але виручив господарів Доннарумма — 0:0.

Примітно, що італійці провели заключний матч цьогорічного турніру і з 5 очками посіли 2 місце. Натомість Португалія ще зіграє із поляками, але з 7 очками достроково стала переможцем даної групи. Поляки понизилися у Дивізіоні.

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