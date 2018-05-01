Ничья против "Баварии" принесла "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Ответная встреча на “Сантьяго Бернабеу” между “Реалом” и “Баварией” определила первого участника финала киевской Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Уже на третьей минуте Йосу Киммо вывел мюнхенцев вперед. Казалось, что после дубля Карима Бензема интрига умерла, однако в Родригес было другое мнение по этому поводу. Центральный защитник Никлас Зюле на 63 минуте оказался на правом фланге атаки, прострелил, а Родригес со второй попытки отправил мяч в цель. Однако в концовке Навас несколько раз спас от больших неприятностей “Реал”, который теперь имеет шанс выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.
В результате 2:2 и по двухматчевого результатом 4:3 в пользу “галактикос”. Таким образом, команда Зидана стала первой, забронировала себе место в финале, который пройдет в Киеве 26 мая.
Добавим также, “Реал” проиграл лишь один из 34 двухматчевых противостояний в турнирах УЕФА, в которых выигрывал первый поединок на выезде.