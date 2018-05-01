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Ничья против "Баварии" принесла "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Ответная встреча на “Сантьяго Бернабеу” между “Реалом” и “Баварией” определила первого участника финала киевской Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Ничья против "Баварии" принесла "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов

Уже на третьей минуте Йосу Киммо вывел мюнхенцев вперед. Казалось, что после дубля Карима Бензема интрига умерла, однако в Родригес было другое мнение по этому поводу. Центральный защитник Никлас Зюле на 63 минуте оказался на правом фланге атаки, прострелил, а Родригес со второй попытки отправил мяч в цель. Однако в концовке Навас несколько раз спас от больших неприятностей “Реал”, который теперь имеет шанс выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.

В результате 2:2 и по двухматчевого результатом 4:3 в пользу “галактикос”. Таким образом, команда Зидана стала первой, забронировала себе место в финале, который пройдет в Киеве 26 мая.

Добавим также, “Реал” проиграл лишь один из 34 двухматчевых противостояний в турнирах УЕФА, в которых выигрывал первый поединок на выезде.

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