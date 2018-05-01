Нічия проти "Баварії" принесла "Реалу" путівку до фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Зустріч у відповідь на “Сантьяго Бернабеу” між “Реалом” і “Баварією” визначила першого учасника фіналу київської Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Вже на третій хвилині Йосуа Кімміх вивів мюнхенців уперед. Здавалося, що після дубля Каріма Бензема інтрига померла, проте у Хамеса Родрігеса була інша думка з цього приводу. Центральний захисник Ніклас Зюле на 63 хвилині виявився на правому фланзі атаки, прострілив, а Хамес Родрігес з другої спроби відправив м’яч у ціль. Проте у кінцівці Кейлор Навас кілька разів врятував від великих неприємностей “Реал”, який тепер має шанс виграти Лігу чемпіонів утретє поспіль.
Як наслідок 2:2 і за двоматчевим результатом 4:3 на користь “галактікос”. Таким чином, команда Зідана стала першою, яка забронювала собі місце у фіналі, що пройде у Києві 26-го травня.
Додамо також, “Реал” програв лише один з 34-х двоматчевих протистоянь в турнірах УЄФА, в яких вигравав перший поєдинок на виїзді.