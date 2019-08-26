Независимость Косово отказались признавать уже 15 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Африканская страна Того стала пятнадцатой страной среди тех, кто отказались признавать независимость Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает УНН.
"Того является 15-й страной, объявившей о непризнании Косово", - заявил Дачич.
По его словам, Белград продолжит деятельность по отзыву признания Косово.
На сегодняшний день число стран, которые признают независимость Косово, составляет 97.
Как сообщил Дачич, свою позицию по Косово, кроме Того, уточнили ЦАР, Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа Новая Гвинея.
Добавим, Сербия потеряла контроль над Косово после вмешательства НАТО в 1999 году. Сербия не признает провозглашение независимости Косово в 2008 году.
Напомним, в Косово 89 из 120 депутатов проголосовали за самороспуск парламента.