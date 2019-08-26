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Незалежність Косово відмовилися визнавати вже 15 країн

Незалежність Косово відмовилися визнавати вже 15 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Африканська країна Того стала 15-ю країною серед тих, які відмовилися визнавати незалежність Косово. Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, передає УНН із посиланням на Kossev.

"Того є 15-ю країною, що оголосила про невизнання Косово", - заявив Дачич.

За його словами, Белград продовжить діяльність по відкликанню визнання Косово.

На сьогодні число країн, які визнають незалежність Косово, становить 97.

Як повідомив Дачич, свою позицію щодо Косово, крім Того, уточнили ЦАР, Республіка Палау, Мадагаскар, Соломонові Острови, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморських Островів, Бурунді, Співдружність Домініки, Сан-Томе і Прінсіпі, Ліберія, Гвінея-Бісау, Папуа Нова Гвінея.

Додамо, що Сербія втратила контроль над Косово після втручання НАТО у 1999 році. Сербія не визнає проголошення незалежності Косово у 2008 році.

Нагадаємо, у Косово 89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту.

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