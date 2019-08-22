Парламент Косово проголосував за саморозпуск
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Косово 89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Дату виборів, які за законом мають відбутися протягом наступних 45 днів, невдовзі повинен визначити президент республіки Хасим Тачі.
Саморозпуск відбувся після того, як прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 19 липня цього року подав у відставку. У 1998-1999 роках Хардінай, якого Міжнародний трибунал у Гаазі звинувачує в імовірних військових злочинах, був членом повстанської організації "Армія визволення Косова", однак політик відкидає ці звинувачення.
Нагадаємо, експрем’єр Косова поїхав до Гааги, щоб постати перед міжнародним судом.