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Парламент Косово проголосував за саморозпуск

Парламент Косово проголосував за саморозпуск

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Косово 89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Дату виборів, які за законом мають відбутися протягом наступних 45 днів, невдовзі повинен визначити президент республіки Хасим Тачі.

Саморозпуск відбувся після того, як прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 19 липня цього року подав у відставку. У 1998-1999 роках Хардінай, якого Міжнародний трибунал у Гаазі звинувачує в імовірних військових злочинах, був членом повстанської організації "Армія визволення Косова", однак політик відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, експрем’єр Косова поїхав до Гааги, щоб постати перед міжнародним судом.

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