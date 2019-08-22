Парламент Косово проголосовал за самороспуск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Косово 89 из 120 депутатов проголосовали за самороспуск парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Дату выборов, которые по закону должны состояться в течение следующих 45 дней, вскоре должен определить президент республики Хасим Тачи.
Самороспуск произошел после того, как премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 19 июля этого года подал в отставку. В 1998-1999 годах Хардинай, которого Международный трибунал в Гааге обвиняет в возможных военных преступлениях, был членом повстанческой организации "Армия освобождения Косово", однако политик отвергает эти обвинения.
Напомним, экс-премьер Косово поехал в Гаагу, чтобы предстать перед международным судом.