Независимая церковь: Порошенко надеется на справедливое решение Вселенского патриархата

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко заявил, что Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины

"В Писании сказано, что нам не дано знать времена и сроки. Но я верю в то, что финальное решение Вселенского будет справедливым по отношению к Украине. Общество ожидает это решение, готово к нему. Но оппоненты в бессильной злобе применяют весь арсенал пропаганды и манипуляций. Время автокефалии Украинской поместной православной церкви точно наступило", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Президент заявил, что власть не даст России вмешиваться во внутренние дела церкви.