Независимая церковь: Порошенко надеется на справедливое решение Вселенского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины надеется, что финальное решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет справедливым по отношению к Украине. Об этом он сказал во время торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси, передает УНН.
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"В Писании сказано, что нам не дано знать времена и сроки. Но я верю в то, что финальное решение Вселенского будет справедливым по отношению к Украине. Общество ожидает это решение, готово к нему. Но оппоненты в бессильной злобе применяют весь арсенал пропаганды и манипуляций. Время автокефалии Украинской поместной православной церкви точно наступило", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, Президент заявил, что власть не даст России вмешиваться во внутренние дела церкви.