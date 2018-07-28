Незалежна церква: Порошенко сподівається на справедливе рішення Вселенського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України сподівається, що фінальне рішення Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській православній церкві буде справедливим стосовно України. Про це він сказав під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі, передає УНН.
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"У Писанні сказано, що нам не дано знати часи і строки. Але я вірю в те, що фінальне рішення Вселенського буде справедливим по відношенню до України. Суспільство очікує на це рішення, готове до нього. Але опоненти в безсилій злобі застосовують увесь арсенал пропаганди і маніпуляцій. Час автокефалії Української помісної православної церкви точно настав", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, Президент заявив, що влада не дасть Росії втручатись у внутрішні справи церкви.