Незаконно удерживали: женщину с сестрой вернули с временно оккупированных территорий

С временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть двух женщин, одну из них незаконно удерживали россияне, сообщил в среду Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Офис Омбудсмана продолжает активную работу по возвращению граждан с ВОТ Украины. Недавно удалось успешно организовать эвакуацию двух женщин, одна из которых длительное время находилась в незаконном удержании рф. После этого - прошла процесс лечения и восстановления. Все эти годы ее родные неустанно искали возможности для возвращения женщины - рассказал Лубинец в Telegram.

Лубинец указал, что здоровье украинки ухудшилось после незаконного лишения свободы. Она нуждается в постоянной поддержке. Поэтому вместе с ней эвакуировалась сестра, обеспечивая необходимую психологическую и физическую помощь.

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