Незаконно удерживали: женщину с сестрой вернули с временно оккупированных территорий
Киев • УНН
Офис Омбудсмана организовал эвакуацию двух женщин с временно оккупированных территорий Украины. Одна из них длительное время находилась в незаконном удержании рф и нуждается в постоянной поддержке.
С временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть двух женщин, одну из них незаконно удерживали россияне, сообщил в среду Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Офис Омбудсмана продолжает активную работу по возвращению граждан с ВОТ Украины. Недавно удалось успешно организовать эвакуацию двух женщин, одна из которых длительное время находилась в незаконном удержании рф. После этого - прошла процесс лечения и восстановления. Все эти годы ее родные неустанно искали возможности для возвращения женщины
Лубинец указал, что здоровье украинки ухудшилось после незаконного лишения свободы. Она нуждается в постоянной поддержке. Поэтому вместе с ней эвакуировалась сестра, обеспечивая необходимую психологическую и физическую помощь.
После года в оккупации: трех украинских детей и их маму вернули на подконтрольную Украине территорию30 сентября 2024, 16:25 • 19049 просмотров