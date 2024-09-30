После года в оккупации: трех украинских детей и их маму вернули на подконтрольную Украине территорию

Трех детей и их маму удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

"Более года семья проживала в оккупации, где дети вынуждены были учиться в российской школе. Мать получала постоянные угрозы от оккупационных властей, в частности ей угрожали принудительно отправить детей в интернат. Это заставило семью решиться на выезд с временно оккупированной Донетчины на подконтрольную Правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.

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Ермак поблагодарил команду Офиса Президента и Офиса Омбудсмена за слаженную работу, а также партнеров за помощь.

"Задача Президента будет выполнена - каждый ребенок вернется домой!" - резюмировал он.