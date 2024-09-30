После года в оккупации: трех украинских детей и их маму вернули на подконтрольную Украине территорию
Киев • УНН
Семью с тремя детьми удалось вернуть из оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию. Инициатива Президента Украины Bring Kids Back UA помогла семье, которой угрожали оккупанты, безопасно выехать.
Трех детей и их маму удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак, передает УНН.
"Более года семья проживала в оккупации, где дети вынуждены были учиться в российской школе. Мать получала постоянные угрозы от оккупационных властей, в частности ей угрожали принудительно отправить детей в интернат. Это заставило семью решиться на выезд с временно оккупированной Донетчины на подконтрольную Правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.
Еще 10 украинских детей удалось вернуть домой - ОП27 сентября 2024, 16:10 • 18028 просмотров
Ермак поблагодарил команду Офиса Президента и Офиса Омбудсмена за слаженную работу, а также партнеров за помощь.
"Задача Президента будет выполнена - каждый ребенок вернется домой!" - резюмировал он.