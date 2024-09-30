Після року в окупації: трьох українських дітей та їх маму повернули на підконтрольну Україні територію
Київ • УНН
Родину з трьома дітьми вдалося повернути з окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Ініціатива Президента України Bring Kids Back UA допомогла сім'ї, якій погрожували окупанти, безпечно виїхати.
Трьох дітей та їхню маму вдалося повернути на підконтрольну Україні територію в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
"Понад рік родина проживала в окупації, де діти змушені були навчатися в російській школі. Мати отримувала постійні погрози від окупаційної влади, зокрема їй погрожували примусово відправити дітей до інтернату. Це змусило сім’ю наважитися на виїзд з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Уряду України територію", - йдеться у повідомленні.
Ще 10 українських дітей вдалося повернути додому - ОП27.09.24, 19:10 • 19710 переглядiв
Єрмак подякував команді Офісу Президента та Офісу Омбудсмана за злагоджену роботу, а також партнерам за допомогу.
"Завдання Президента буде виконане — кожна дитина повернеться додому!" - резюмував він.