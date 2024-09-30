Після року в окупації: трьох українських дітей та їх маму повернули на підконтрольну Україні територію

Трьох дітей та їхню маму вдалося повернути на підконтрольну Україні територію в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

"Понад рік родина проживала в окупації, де діти змушені були навчатися в російській школі. Мати отримувала постійні погрози від окупаційної влади, зокрема їй погрожували примусово відправити дітей до інтернату. Це змусило сім’ю наважитися на виїзд з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Уряду України територію", - йдеться у повідомленні.

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Єрмак подякував команді Офісу Президента та Офісу Омбудсмана за злагоджену роботу, а також партнерам за допомогу.

"Завдання Президента буде виконане — кожна дитина повернеться додому!" - резюмував він.