Незаконно утримували: жінку з сестрою повернули з тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
Офіс Омбудсмана організував евакуацію двох жінок з тимчасово окупованих територій України. Одна з них тривалий час перебувала в незаконному утриманні рф та потребує постійної підтримки.
З тимчасово окупованих територій України вдалось повернути двох жінок, одну з них незаконно утримували росіяни, повідомив у середу Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
Офіс Омбудсмана продовжує активну роботу з повернення громадян з ТОТ України. Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала в незаконному утримані рф. Після цього — пройшла процес лікування і відновлення. Усі ці роки її рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки
Лубінець вказав, що здоров’я українки погіршилося після незаконного позбавлення волі. Вона потребує постійної підтримки. Тому разом із нею евакуювалася сестра, забезпечуючи необхідну психологічну та фізичну допомогу.
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