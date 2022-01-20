Незаконно проникает на территории независимых государств: президент Ирана в Москве заявил о грядущем распаде НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. НАТО незаконно проникает на территории независимых государств и это приведет к скорому его распаду. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, выступая на пленарном заседании Госдумы во время визита в Москву, передает УНН.
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“НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами и прикрытием. И опять же, они угрожают независимым государствам. Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов — все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распадую”, — заявил Раиси.
Напомним
Ранее, президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Украина вряд ли станет членом Североатлантического альянса (НАТО).