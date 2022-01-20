Незаконно проникає на території незалежних держав: президент Ірану в Москві заявив про майбутній розпад НАТО

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“НАТО займається проникненням у географічні простори різних країн під різними приводами та прикриттям. І знову ж таки, вони загрожують незалежним державам. Протистояння незалежним демократіям, протистояння самоідентифікації народів, культурі, традиції народів — все це входить до порядку денного НАТО, і це обман. Така поведінка зрештою призведе до їхнього розпаду”, — заявив Раїсі.

Нагадаємо

Раніше президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом Україна навряд чи стане членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).