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15 марта, 19:03 • 106590 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143179 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123432 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116971 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104798 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101463 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93026 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Вероятность небольшая: Байден оценил шансы вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Вероятность небольшая: Байден оценил шансы вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Киев • УНН

 • 19049 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Украина вряд ли станет членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-конференцию главы Белого дома.

Детали

"Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время небольшая", — сказал Байден.

По его словам, это из-за того, что Украине нужно еще проделать много работы в сфере демократии.

Напомним

19 января президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с вернувшейся из Украины группой сенаторов американского Конгресса. Они обсудили наращивание российской силы на границе с Украиной и поддержали территориальную целостность и суверенитет украинского государства.

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