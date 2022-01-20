Вероятность небольшая: Байден оценил шансы вступления Украины в НАТО в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Украина вряд ли станет членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-конференцию главы Белого дома.
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"Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время небольшая", — сказал Байден.
По его словам, это из-за того, что Украине нужно еще проделать много работы в сфере демократии.
Напомним
19 января президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с вернувшейся из Украины группой сенаторов американского Конгресса. Они обсудили наращивание российской силы на границе с Украиной и поддержали территориальную целостность и суверенитет украинского государства.