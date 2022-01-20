Імовірність невелика: Байден оцінив шанси вступу України в НАТО найближчим часом

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"Імовірність вступу України в НАТО найближчим часом невелика", — сказав Байден.

За його словами, це через те, що Україні потрібно ще виконати багато роботи у сфері демократії.

Нагадаємо

19 січня президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч із групою сенаторів американського Конгресу, яка повернулася з України. Вони обговорили нарощування російської сили на кордоні з Україною та висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету української держави.