Імовірність невелика: Байден оцінив шанси вступу України в НАТО найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом Україна навряд чи стане членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє УНН із посиланням на на пресконференцію глави Білого дому.
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"Імовірність вступу України в НАТО найближчим часом невелика", — сказав Байден.
За його словами, це через те, що Україні потрібно ще виконати багато роботи у сфері демократії.
Нагадаємо
19 січня президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч із групою сенаторів американського Конгресу, яка повернулася з України. Вони обговорили нарощування російської сили на кордоні з Україною та висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету української держави.